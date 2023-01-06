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СМИ: Никиту Михалкова перевели в реанимацию

14:01, 06.01.2023 2
СМИ: Никиту Михалкова перевели в реанимацию
Фото: wikipedia.org

Российского режиссера и председателя Союза кинематографистов России Никиту Михалкова перевели в реанимацию одной из московских больниц. Об этом пишет телеграм-канал Baza.

Отмечается, что Михалкова в тяжелом состоянии перевезли из больницы №67 в другую клинику.

Напомним, 77-летний режиссер был госпитализирован накануне. Сначала СМИ сообщили, что врачи диагностировали у него ковидную пневмонию. Позже появилась информация, что у Михалкова обычный грипп.

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Айрат Назипов
Происшествия

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 15:29
    вся думающая Россия надеется на благоприятный исход.
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  • Анонимно 16:58
    Пусть вызывает, он нам очень нужен
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