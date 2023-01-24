Бывший сотрудник управляющей компании Казани пойдет под суд за аферу с муниципальной квартирой

В Казани завершили расследование уголовного дела, которое возбудили на бывшего сотрудника управляющей компании. 41-летнего мужчину обвиняют по ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) имущества, приобретенного в результате совершения преступления).

— По версии следствия, в 2012 году обвиняемый совместно с на тот момент сотрудником одной из управляющих компаний, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по поддельным документам о приватизации завладели муниципальной однокомнатной квартирой по улице Серова города Казани и реализовали ее третьему лицу, — рассказал старший помощник руководителя СК по республике Андрей Шептицкий.

Также следователи полагают, что обвиняемый совместно с государственным регистратором незаконно завладели правом собственности на четыре нежилых подвальных помещения, принадлежащих исполкому Казани. Площадь подвалов стоимостью 19,5 млн рублей составляет более 1,2 тысячи «квадратов». Их предполагаемые злоумышленники реализовали третьим лицам.

Фото: sledcom.ru

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Свою вину мужчина не признал.

Накануне «Реальное время» писало об уголовном деле в отношении 57-летнего бывшего сотрудника строительной компании. Его обвинили в коммерческом подкупе. Свою вину он тоже не признал.

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Айрат Назипов