В Татарстане зафиксировали рекордные продажи ипотеки за 2022 год

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за 2022 год зафиксировали рекордные показатели продажи ипотеки, согласно данным ВТБ по состоянию на декабрь.



Всего банк предоставил жителям республики более 10 тысяч ипотечных кредитов на сумму порядка 43 млрд рублей. Каждая вторая сделка в республике прошла по программам господдержки. Средний чек по ипотеке в регионе по итогам 2022 года составил 4,2 млн рублей. В последний месяц года банк оформил порядка 1,3 тыс. кредитов на сумму 6,4 млрд рублей, что более чем в 1,5 раза превысило результат ноября.

Высокий спрос объясняется сразу с несколькими факторами — сезонным ростом активности жителей региона, реализацией традиционных предновогодних акций у застройщиков и завершением прежних условий программы «Ипотека с господдержкой — 2020».

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Драйвером ипотечных продаж стали льготные программы. Объем выдач по ним по итогам года достиг 23,4 млрд рублей — более половины от общего объема выданных жилищных кредитов. Доля сделок по основным действующим госпрограммам разделилась примерно поровну в объеме выдач. По «Ипотеке с господдержкой — 2020» жители республики оформили в ВТБ 2,4 тысячи займов на общую сумму 11,2 млрд рублей. Еще 2,3 тыс. клиентов получили жилищные кредиты в рамках «семейной ипотеки», общий объем выдач по ней составил 11,6 млрд рублей. По программе IT-ипотеки банк предоставил льготные кредиты на 500 млн рублей.

Средний чек по ипотеке в Татарстане по итогам 2022 года составил 4,2 млн рублей. По госпрограмм он оказался выше почти на 15% и составил 4,8 млн рублей.

В целом по стране в 2022 году ВТБ выдал 208 тыс. жилищных кредитов на сумму 964 млрд рублей, показав второй результат по продажам ипотеки в своей истории.



Только за декабрь 2022 года в Татарстане в общей сумме было зарегистрировано 7 311 сделок по купле-продаже жилья. Также за декабрь в республике официально зарегистрировано 6 080 сделок купли-продажи земельных участков.

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Маргарита Головатенко