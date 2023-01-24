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В Набережных Челнах задержали водителя, который протаранил 5 автомобилей

15:19, 24.01.2023
В Набережных Челнах задержали водителя, который протаранил 5 автомобилей
Фото: скриншот видео МВД

В Набережных Челнах сотрудники ГИБДД задержали водителя автомобиля «Geely», который протаранил сразу пять припаркованных машин. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

По версии полицейских, все началось с того, что автомобилист, увидев экипаж ДПС, начал резко тормозить. По требованию сотрудников Госавтоинспекции он не остановился и нажал на педаль газа.

Во время погони, водитель неоднократно нарушал ПДД. В конечном счете он снес металлические ограждения и попал в ДТП с участием пяти машин.

— Правонарушитель был задержан. Им оказался местный житель 1975 года рождения. От него исходил резкий запах алкоголя, однако, от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался, — рассказал начальник отделения пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по г. Набережные Челны Ильдар Гайнуллин.

Фото: скриншот видео МВД

В итоге на мужчину составили административные материалы сразу по нескольким статьям КоАП РФ:

  • — 12.12 ч. 1 (проезд на запрещающий сигнал светофора),
  • — 12.15 ч. 2 (движение по тротуару),
  • — 12.25 ч. 2 (невыполнение требования об остановке транспортного средства),
  • — 12.26 ч. 1 (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования) на состояние опьянения),
  • — ст. 19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

Похожий инцидент в Набережных Челнах произошел еще в августе прошлого года. Тогда, скрываясь от погони, пьяный водитель BMW также попал в ДТП. На него составили несколько административных материалов.

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Айрат Назипов
Происшествия Татарстан

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