Сегодня в Татарстане ожидается до -12 градусов
Во вторник, 24 января, в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода и слабый юго-западный, западный ветер. Преимущественно без осадков, сообщили в Гидрометцентре республики.
Днем в Татарстане ожидается от -7 до -12 градусов. В Казани прогнозируется от -10 до -12°С, в Набережных Челнах — от -8 до -11°С.
Утром в отдельных районах Татарстана возможен туман. На дорогах гололедица.
В Татарстане на этой неделе ожидается умеренно морозная погода. Дневные температуры повысятся до -2 градусов.
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