Сегодня в Татарстане ожидается до -12 градусов

Во вторник, 24 января, в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода и слабый юго-западный, западный ветер. Преимущественно без осадков, сообщили в Гидрометцентре республики.

Днем в Татарстане ожидается от -7 до -12 градусов. В Казани прогнозируется от -10 до -12°С, в Набережных Челнах — от -8 до -11°С.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Утром в отдельных районах Татарстана возможен туман. На дорогах гололедица.

В Татарстане на этой неделе ожидается умеренно морозная погода. Дневные температуры повысятся до -2 градусов.



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Татьяна Демина