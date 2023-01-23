13 тысяч человек стали потерпевшими от финансовых пирамид Татарстана

По данным МВД, в Татарстане расследуется 12 уголовных дел по мошенничеству и вовлечению граждан в финансовые пирамиды. Статус потерпевших от действий «пирамидчиков» уже получили 13 тысяч человек, их ущерб в сумме перевалил за 3 млрд рублей. Об этом стало известно сегодня на итоговой коллегии республиканского министерства.



В прошлом году в суды отправлены дела в отношении руководства финансовых пирамид «РуссИнвест», «Каронд-Инвест» и «Креатив-Инвест». В Набережных Челнах стартовал процесс по делу потерпевших от действий предполагаемых членов ОПС, работавших под вывеской «Сберегательной компании Наследие».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Ирина Плотникова