Жители Казани частично остались без света
Из-за аварии на внешних электросетях АО «Сетевая компания» в ряде домов по улицам Гудованцева, Химиков и Беломорской отключили свет. Об этом сообщает администрация Кировского и Московского районов Казани.
— Специалисты Казанских электрических сетей проводят аварийно-ремонтные работы. По информации коллег, электроснабжение восстановят по окончании работ, ориентировочно до 10.30, — рассказали в администрации.
Жители могут обратиться на горячую линию по номеру: 8-800-2000-878.
В понедельник, 16 января, без электричества остались пять жилых многоквартирных домов и детский сад в Советском районе Казани. Восстановить электроснабжение удалось утром следующего дня.
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