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Жители Казани частично остались без света

09:11, 23.01.2023 1
Жители Казани частично остались без света
Фото: pxhere.com

Из-за аварии на внешних электросетях АО «Сетевая компания» в ряде домов по улицам Гудованцева, Химиков и Беломорской отключили свет. Об этом сообщает администрация Кировского и Московского районов Казани.

— Специалисты Казанских электрических сетей проводят аварийно-ремонтные работы. По информации коллег, электроснабжение восстановят по окончании работ, ориентировочно до 10.30, — рассказали в администрации.

Жители могут обратиться на горячую линию по номеру: 8-800-2000-878.

Фото: администрация Вахитовского и Приволжского районов Казани (архив)

В понедельник, 16 января, без электричества остались пять жилых многоквартирных домов и детский сад в Советском районе Казани. Восстановить электроснабжение удалось утром следующего дня.

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Айрат Назипов
Происшествия Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:19
    Героические мужики!
    Спасибо!
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