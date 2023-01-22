Депутат Госдумы заподозрила известных российских футболистов в уклонении от мобилизации

Депутат Госдумы Светлана Журова раскритиковала футболистов Павла Мамаева и Федора Смолова, которые объявили об открытии собственной академии в ОАЭ. Свое возмущение она высказала в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

— Если наши специалисты поехали помочь в Дубай на какое-то время, их наняли — это одно дело, а когда ты свои деньги вкладываешь в чужой детский спорт — это другое. Напоминает, что ребята немножко так ушли от мобилизации, навряд ли у них есть какая-то бронь, — считает Журова.

Также она задалась вопросом, почему футболисты не делают этого в России. Депутат полагает, что правильнее тратить деньги на российских детей.

Фото: fcdm.ru (Федор Смолов)

В текущем сезоне 32-летний Федор Смолов провел 15 матчей в РПЛ за «Динамо», в которых забил семь голов и сделал две результативные передачи. Также на его счету два гола в пяти матчах Кубка России.

Последним клубом 34-летнего Павла Мамаева были «Химки». Подмосковная команда не стала продлевать контракт с хавбеком летом 2022 года. На сегодня спортсмен находится без клуба.

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Айрат Назипов