Ютазинский район Татарстана хочет повысить свою привлекательность среди молодежи за 21,1 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Власти Ютазинского района Татарстана выделили 21,1 млн рублей на «повышение привлекательности среди молодежи и создания условия для повышения ее социальной активности». Как стало известно «Реальному времени» эти средства рассчитаны до 2024 года.

За выделенные деньги в Ютазинском районе проведут различные акции, фестивали, квесты и другие мероприятия. По расчетам властей, такое решение убедит молодежь остаться в регионе и уменьшит миграцию.

Кроме того, исполком Ютазинского района планирует изучить интересы и проблемы молодых людей, а также выявить среди них активистов, которых можно пригласить работать в органы местного самоуправления.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В конце прошлого года «Реальное время» писало, что молодежь Татарстана получила порядка 193,8 млн рублей в рамках республиканских и федеральных грантовых конкурсов на реализацию своих проектов.

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Айрат Назипов