Президент Сербии анонсировал обращение к нации по вопросу Косова и Метохии

Президент Сербии Александар Вучич анонсировал обращение к нации по вопросу Косова и Метохии. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

— Вчера был один из самых тяжелых дней для нашей страны, и я никогда не прятался от людей в Сербии, когда происходят такие вещи. Нас ожидают трудности и проблемы, с которыми мы столкнемся в будущем, поэтому нам нужно единство. <...> Всем вам, дорогие наши граждане, я расскажу обо всем, обо всех темах, обо всех проблемах, с которыми мы столкнулись, и о выборе, который нам предстоит, в понедельник во второй половине дня. Мы сохраним и защитим Сербию, — говорится в его сообщении.

Фото: pixabay.com

Напомним, в начале этого месяца первый вице-премьер, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что признание независимости Косово отозвала еще одна страна, таким образом, у Белграда хранятся заявления уже десяти государств, но их перечень не оглашается.

Он отметил, что Сербия активизирует усилия по отзыву признания независимости самопровозглашенного Косово в ответ на нарушение Приштиной вашингтонских соглашений, согласно которым непризнанное образование не имеет права подавать заявки на вступление в международные организации.

Комментируя то, почему Сербия не публикует список стран, отозвавших признание, Дачич пояснил:

— Во-первых, мы уважаем их позицию и не хотим подвергать их давлению со стороны Приштины, а особенно со стороны их союзников. Мы должны быть осторожны. Во-вторых, мы в вашингтонских соглашениях взяли на себя обязательства остановиться с инициативой отзыва признания, и мы хотели показать, что придерживаемся того, что подписали, хотя Приштина этого не делает. Разница в отношении ко взятым на себя обязательствам существенна, и все, кто выступает посредником, хорошо знают, кто серьезный партнер, а кто лжец, — сказал он.

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Максим Кокунин