Сегодня утром ВСУ атаковали комбинат по переработке зерна в Курской области

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Сегодня утром украинские войска вновь атаковали приграничный поселок Теткино в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, ВСУ сбросили две гранаты на территории мелькомбината. Как уточнил глава области, обошлось без пострадавших, а повреждения на предприятии оказались не существенными.

Фото: pxhere.com

Напомним, на прошлой неделе губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли рынок в поселке Шебекино. Он отметил, что в результате удара никто не пострадал. Снарядами повреждены торговые ряды на рынке, подчеркнул глава региона.

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Максим Кокунин