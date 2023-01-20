Певицу Монеточку* признали иноагентом

Минюст России расширил список иностранных агентов. В него вошли шесть человек, а также один проект.

— 20 января 2023 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Д.С. Беседина*, Е.А. Гырдымова*, В.В. Осечкин*, А.М. Устимов*, В.М. Харченко*, И.Х. Яганов*, а также проект для трансгендерных людей и их близких «T9 NSK*», — отмечается в заявлении.

По данным Минюста, Елизавета Гырдымова*, более известная как певица Монеточка*, получала поддержку от иностранных источников, и осуществляла сбор средств в поддержку Украины. Также она высказывалась против специальной военной операции. Сейчас уроженка Екатеринбурга проживает за пределами России.

Фото: flickr.com

В зависимости от роли каждого остальных иноагентов подозревают в том, что они получали поддержку от иностранных источников, выступали с различными антироссийскими призывами и негативно высказывались о СВО и Минобороны России.

Неделю назад, Минюст России пополнил список иностранных агентов, включив в него актера Артура Смольянинова* и критика Артемия Троицкого*.

*включены Министерством юстиции России в список иностранных агентов



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Айрат Назипов