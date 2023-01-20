В феврале Казань примет третью серию «Фиджитал игр»
С 5 по 11 февраля в Казани пройдут третьи «Фиджитал игры». Как сообщает казанская мэрия, участники будут соревноваться в прохождении игр на скорость, тактическом и боевом челлендже, лазертаге на площадках IT-парка и МВЦ «Казань-Экспо».
Серию фиджитал состязаний откроет турнир по скоростному прохождению игр — speedrun, который пройдет с 5 по 8 февраля. За победу поборются четыре команды по три спортсмена в каждой. Им предстоит пройти видеоигры на скорость на ретро-консолях и на современных компьютерах.
С 6 по 8 февраля спортсмены будут состязаться в боевом челлендже. Четыре команды по семь участников сыграют в игры жанров MOBA: Dota 2 и Mobile Legends: Bang Bang. Матчи пройдут по олимпийской системе с соблюдением правил компьютерного спорта.
С 9 по 10 февраля состоится турнир по дисциплинам трехмерного тактического боя. Участвовать будут четыре команды по семь человек. Они покажут свое мастерство в играх CS:GO и Warface, после чего сразятся в лазертаге.
Третьи «Фиджитал игры» завершатся 11 февраля шоу-матчем по лазертагу между участниками соревнований по CS:GO и Warface. Формат поединка будет максимально приближен к правилам компьютерных игр PUBG, Fornite с сужающимися зонами действия и сбором предметов.
Напомним, в начале декабря в столице Татарстана завершилась вторая серия «Фиджитал Игр». Это соревнования, которые проводятся в качестве тестовых мероприятий в преддверии большого турнира «Игры Будущего». Они пройдут в Казани в 2024 году и примут более 2 тысяч участников со всего мира.
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