В Татарстане задержали перевозчика крупной партии наркотиков

Фото: скриншот видео ГИБДД

В Татарстане возбудили уголовное дело на 40-летнего жителя Санкт-Петербурга. Его подозревают по ч.5 ст.228.1 УК РФ «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Как сообщает ГИБДД по Татарстану, мужчину остановили на стационарном посту полиции «Малиновка» для проверки документов. Он стал сильно нервничать, из-за чего полицейские решили досмотреть его машину.

— При обследовании автомобиля под обшивкой передних и задних сидений обнаружено 18 упаковок с веществом растительного происхождения, которые были изъяты и направлены на экспертизу. Установлено, что содержимым брикетов является наркотическое средство — гашиш общей массой более 18 килограммов, — рассказали в ГИБДД.

Фото: ГИБДД по Татарстану

Задержанный рассказал, что в октябре прошлого года устроился на работу в нелегальный интернет-магазин перевозчиком наркотиков. По указанию куратора забрал оптовую партию наркотиков на обочине одной из трасс Ленинградской области и должен был отвезти в Уфу для последующего сбыта.

Сейчас в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В начале декабря прошлого года, на въезде в Набережные Челны задержали 34-летнего жителя Ростовской области. Он также хотел провезти крупную партию наркотиков.



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Айрат Назипов