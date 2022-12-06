На въезде в Набережные Челны остановили автомобиль с крупной партией наркотиков

Фото: скриншот видео ГИБДД

На въезде в Набережные Челны задержали 34-летнего жителя Ростовской области. Он хотел провезти крупную партию наркотиков, сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

Иномарку остановили для проверки документов. Водитель стал заметно нервничать, из-за чего его машину пришлось досмотреть — в ней нашли и изъяли 13 полимерных пакетов с неизвестным веществом. Как показала экспертиза, мужчина перевозил синтетические наркотики — мефедрон массой свыше 3,9 кг и PVP массой более 8,7 кг.

— Установлено, что подозреваемый забрал крупную партию наркотиков в Московской области и должен был распространить ее более мелкими партиями в Ижевске, Уфе, Оренбурге и Челябинске, — рассказала старший инспектор по ОП ОИиОС МВД по Татарстану Иделия Шагова.

Фото: скриншот видео

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса России (покушение на незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств). В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Напомним, в Казани полицейские задержали закладчиков наркотиков после обращения жителей. Как выяснили полицейские, они распространяли запрещенные вещества на улицах Фатиха Карима, Татарстан и Сары Садыковой.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов