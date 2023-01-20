«Татнефть» вновь делится «Энергией добра»
Компания приглашает принять участие в ежегодном конкурсе социальных инициатив «Энергия добра».
В конкурсе могут участвовать как физические лица, достигшие совершеннолетия, так и некоммерческие негосударственные организации, осуществляющие деятельность по номинациям конкурса:
- защита уязвимых слоев населения;
- семья, материнство, отцовство и детство;
- здоровый образ жизни и туризм;
- наука, образование и просвещение;
- культура и искусство;
- сохранение исторического наследия;
- охрана окружающей среды и защита животных;
- молодежные проекты;
- развитие картинг-клубов на юго-востоке РТ.
Подать заявку можно по ссылке
Прием заявок осуществляется с 19 января по 19 февраля 2023 г.
Положение и иная информация о конкурсе размещены на сайте компании «Татнефть».
Введенная в «Татнефти» грантовая система является частью масштабных социальных инвестиций в развитие Татарстана. Выделенные гранты призваны поддержать некоммерческий сектор и в целом социальную сферу республики.
Конкурс социальных инициатив «Энергия добра» является инструментом активного вовлечения населения в решение актуальных социальных вызовов и задач, стоящих перед обществом.
По результатам конкурса «Энергия добра» в 2022 году «Татнефть» поддержала 121 проект из 24 районов РТ и двух регионов Российской Федерации.
На гранты выделено более 100 млн рублей.
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