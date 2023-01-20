«Татнефть» вновь делится «Энергией добра»

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Татнефть»

Компания приглашает принять участие в ежегодном конкурсе социальных инициатив «Энергия добра».

В конкурсе могут участвовать как физические лица, достигшие совершеннолетия, так и некоммерческие негосударственные организации, осуществляющие деятельность по номинациям конкурса:

защита уязвимых слоев населения;

семья, материнство, отцовство и детство;

здоровый образ жизни и туризм;

наука, образование и просвещение;

культура и искусство;

сохранение исторического наследия;

охрана окружающей среды и защита животных;

молодежные проекты;

развитие картинг-клубов на юго-востоке РТ.

Подать заявку можно по ссылке

Прием заявок осуществляется с 19 января по 19 февраля 2023 г.

Положение и иная информация о конкурсе размещены на сайте компании «Татнефть».

Введенная в «Татнефти» грантовая система является частью масштабных социальных инвестиций в развитие Татарстана. Выделенные гранты призваны поддержать некоммерческий сектор и в целом социальную сферу республики.

Конкурс социальных инициатив «Энергия добра» является инструментом активного вовлечения населения в решение актуальных социальных вызовов и задач, стоящих перед обществом.

По результатам конкурса «Энергия добра» в 2022 году «Татнефть» поддержала 121 проект из 24 районов РТ и двух регионов Российской Федерации.

На гранты выделено более 100 млн рублей.

Реклама. ПАО «Татнефть». Токен: Pb3XmBtzt3Gi5Y8chpwsd3zi6KnBnrxj1X7rhca