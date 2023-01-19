Исследование: почти 50 тысяч татарстанцев в январе решили «начать новую жизнь»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

47,9 тысячи татарстанцев признались, что в 2023 году решили «начать новую жизнь» с поиска новой работы. В целом по России граждан с такой же целью — 1,5 миллиона. Об этом говорится в результатах исследования сервиса по поиску работы hh.ru.

Аналитики также выяснили, что 49% респондентов, которые решили начать с Нового года жить по новому в своих резюме указали, что активно ищут работу. 31% опрошенных в своих заявлениях подчеркнули, что готовы рассматривать вакансии. Еще 2% заявили, что им уже предложили работу и сейчас они принимают решение. Всего 1% уже начали работать, а 11% решили обновить свое резюме, однако не находятся в активном поиске вакансии. Остальная часть опрошенных не указала статуса в резюме.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Опрос показал, что самыми активными соискателями оказались граждане из Москвы (их 28%). Не меньшее желание проявили петербуржцы (11%). Свою активность проявили 6% граждан Московской области, 4% — жителей Краснодарского края. Среди жителей Свердловской области и Татарстана данный показатель составил 3%.

Также выяснилось, что граждане, которые ищут работу в январе, большее предпочтение отдают вакансии менеджера по продажам (9%), администратора (6%), продавца, бухгалтера и руководителя проектов (4%), секретаря, менеджера по работе с партнерами и программиста (по 3%). Всего 2% респондентов в январе интересуются вакансией менеджера по закупкам.

Кроме того, аналитики узнали, что процент тех, кто решил начать год с поиска новой работы больше среди мужчин, а не женщин ( 51% против 49%).

Напомним, 12 января сообщалось, что треть татарстанцев, которые сменили работу в 2022 году жалеют о своем решении. Также выяснилось, что 37% жителей РТ, сменивших работу, признались, что пожалели о своем решении — новая работа оказалась хуже предыдущей. Еще 13% респондентов ответили, что новое место им нравится больше.



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Антон Гаврилов