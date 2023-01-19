Двух жителей Бугульмы обвинили в убийстве знакомого в пьяном конфликте

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Двух жителей Бугульмы 27 и 60 лет обвинили в убийстве 52-летнего знакомого без места жительства. В зависимости от роли каждого их обвинили по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по Татарстану Андрей Шептицкий.



Следствие считает, что все случилось 9 мая 2022 года. Обвиняемые в компании нескольких мужчин и женщин распивали спиртное в квартире одного из домов по улице Гоголя в Бугульме. В какой-то момент завязался конфликт с их знакомым. Потерпевшему нанесли множественные удары руками и ногами, а еще скалкой по различным частям тела. Мужчина попытался убежать, однако его затащили в квартиру и выбросили из окна второго этажа. Потерпевший скончался от травм. Тело утром обнаружили прохожие.

В ходе расследования установлено, что 31 марта один из обвиняемых избил 46-летнего отчима бывшей сожительницы, причинив его здоровью вред средней тяжести.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Обвиняемые не признали причастность к совершению преступления. Суд по ходатайству следователя избрал в отношении них меру пресечения в виде заключения под стражу. Собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Жителя Набережных Челнов обвинили в убийстве бывшей супруги. По версии следствия, 49-летний обвиняемый и его 50-летняя супруга делили имущество после развода.

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Маргарита Головатенко