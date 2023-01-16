Челнинца обвинили в убийстве бывшей супруги из-за дележа имущества

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Жителя Набережных Челнов обвинили в убийстве бывшей супруги, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по Татарстану Андрей Шептицкий.



Уголовное дело завели по статье ч. 1 ст. 105 УК РФ. По версии следствия, 49-летний обвиняемый и его 50-летняя супруга делили имущество после развода.

Чтобы выкупить свою долю, мужчина передал бывшей супруге 900 тысяч рублей. 19 августа они встретились на даче на территории одного из СНТ Тукаевского района, и женщина потребовала еще 600 тысяч. В ответ мужчина ударил потерпевшую кулаком и задушил, а тело закопал на огороде.

В дальнейшем родственники женщины, обеспокоенные ее исчезновением, обратились в правоохранительные органы. Тело нашли 26 августа, тогда же был задержан злоумышленник.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Суд по ходатайству следователя избрал в отношении челнинца меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие собрало достаточную доказательную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В январе следком по РТ сообщил о завершении следствия по делу о смерти 17-летнего парня, застреленного в Нижнекамске в 1998 году. В этом убийстве, а также незаконном обороте огнестрельного оружия обвиняют 43-летнего жителя Нижнекамска.

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Маргарита Головатенко