В Татарстане в сентябре могут впервые провести российско-китайский форум по инвестпроектам
В Татарстане в сентябре планируют впервые провести форум, связанный с инвестиционными проектами КНР в России, сообщила руководитель АИР РТ Талия Минуллина.
— 12 сентября впервые хотим провести [форум] Россия — Китай по инвестиционным проектам с Китаем. Считаем, что потенциал с Китаем очень большой. Пока плохо с ними работаем, надо усилиться здесь.
Мероприятие уже согласовано с генеральным консулом КНР в Казани. Тем не менее его проведение зависит от улучшения эпидемиологической ситуации в Китае, сообщает ТАСС.
Талия Минуллина считает, что Татарстан должен сделать три шага к развитию ГЧП: внедрить минимальный гарантированный доход инвестора, повысить квалификацию специалистов по публичной инициативе и усовершенствовать законодательство об инвестициях. Подробнее — в большом интервью главного инвестиционщика Татарстана.
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