В Татарстане в сентябре могут впервые провести российско-китайский форум по инвестпроектам

В Татарстане в сентябре планируют впервые провести форум, связанный с инвестиционными проектами КНР в России, сообщила руководитель АИР РТ Талия Минуллина.



— 12 сентября впервые хотим провести [форум] Россия — Китай по инвестиционным проектам с Китаем. Считаем, что потенциал с Китаем очень большой. Пока плохо с ними работаем, надо усилиться здесь.

Мероприятие уже согласовано с генеральным консулом КНР в Казани. Тем не менее его проведение зависит от улучшения эпидемиологической ситуации в Китае, сообщает ТАСС.

Талия Минуллина считает, что Татарстан должен сделать три шага к развитию ГЧП: внедрить минимальный гарантированный доход инвестора, повысить квалификацию специалистов по публичной инициативе и усовершенствовать законодательство об инвестициях. Подробнее — в большом интервью главного инвестиционщика Татарстана.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко