Население Индии превысило по численности Китай и составило 1,423 млрд человек — это много или мало?

По данным World Population Review (WPR), к концу 2022 года население Индии превысило численность жителей Китая на 5 млн человек, достигнув 1,417 млрд граждан. По оценкам исследовательской платформы Macrotrends, в стране на сегодняшний день проживает уже 1,423 млрд человек.



То, что население Индии превысит число жителей Китая, предсказывали в Организации Объединенных Наций. Однако этого ожидали позже 2023 года.

Фото: ru.wikipedia.org/KuwarOnline

По прогнозу ООН, к 2050 году население Индии должно достичь 1,688 млрд человек. В Китае же к этому времени будет проживать 1,317 млрд человек.



1,423 млрд человек — это:

Почти пятая часть — 18% — населения Земли : в ноябре 2022 года оно превысило 8 миллиардов человек.

: в ноябре 2022 года оно превысило 8 миллиардов человек. По 433 человека на квадратный километр — площадь Индии составляет 3,287 млн кв. км.

— площадь Индии составляет 3,287 млн кв. км. В 5 раз больше, чем в начале XX века — в 1900 году население Индии оценивалось в 284,5 млн человек.

— в 1900 году население Индии оценивалось в 284,5 млн человек. В 4 раза больше, чем в 1950 году — в середине XX века в Индии насчитывалось 357,56 млн жителей.

— в середине XX века в Индии насчитывалось 357,56 млн жителей. На 369,1 млн человек, или 35%, больше, чем в 2000-м — в начале XXI века в Индии проживало 1,05 млрд человек.

— в начале XXI века в Индии проживало 1,05 млрд человек. На 196 млн, или 16%, больше, чем десять лет назад — в 2013-м население Индии оценивалось в 1,227 млрд рублей.

— в 2013-м население Индии оценивалось в 1,227 млрд рублей. На 11,25 млн человек больше населения Китая — по данным Государственного статистического управления КНР, количество жителей за год сократилось на 850 тысяч, до 1,4 млрд человек.

— по данным Государственного статистического управления КНР, количество жителей за год сократилось на 850 тысяч, до 1,4 млрд человек. 4 населения США — по подсчетам американского Бюро переписи населения, в стране проживает 333,2 млн человек, это третье по численности жителей государство мира.

— по подсчетам американского Бюро переписи населения, в стране проживает 333,2 млн человек, это третье по численности жителей государство мира. 8 государств Бангладеш — на конец 2022 года в стране насчитывалось 169,8 млн жителей.

— на конец 2022 года в стране насчитывалось 169,8 млн жителей. Почти 10 Российских Федераций — в стране, по данным Всероссийское переписи населения, проживает 147,2 млн человек.

— в стране, по данным Всероссийское переписи населения, проживает 147,2 млн человек. Более 20 Великобританий — в королевстве в конце прошлого года проживало почти 69 млн человек.

— в королевстве в конце прошлого года проживало почти 69 млн человек. 1 776 529 Ватиканов — это самое маленькое государство мира, в нем насчитывается 801 житель.

— это самое маленькое государство мира, в нем насчитывается 801 житель. 355 республик Татарстан — в регионе, согласно данным переписи населения, насчитывается чуть более 4 млн жителей.

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Татьяна Демина