Население Индии превысило по численности Китай и составило 1,423 млрд человек — это много или мало?
По данным World Population Review (WPR), к концу 2022 года население Индии превысило численность жителей Китая на 5 млн человек, достигнув 1,417 млрд граждан. По оценкам исследовательской платформы Macrotrends, в стране на сегодняшний день проживает уже 1,423 млрд человек.
То, что население Индии превысит число жителей Китая, предсказывали в Организации Объединенных Наций. Однако этого ожидали позже 2023 года.
По прогнозу ООН, к 2050 году население Индии должно достичь 1,688 млрд человек. В Китае же к этому времени будет проживать 1,317 млрд человек.
1,423 млрд человек — это:
- Почти пятая часть — 18% — населения Земли: в ноябре 2022 года оно превысило 8 миллиардов человек.
- По 433 человека на квадратный километр — площадь Индии составляет 3,287 млн кв. км.
- В 5 раз больше, чем в начале XX века — в 1900 году население Индии оценивалось в 284,5 млн человек.
- В 4 раза больше, чем в 1950 году — в середине XX века в Индии насчитывалось 357,56 млн жителей.
- На 369,1 млн человек, или 35%, больше, чем в 2000-м — в начале XXI века в Индии проживало 1,05 млрд человек.
- На 196 млн, или 16%, больше, чем десять лет назад — в 2013-м население Индии оценивалось в 1,227 млрд рублей.
- На 11,25 млн человек больше населения Китая — по данным Государственного статистического управления КНР, количество жителей за год сократилось на 850 тысяч, до 1,4 млрд человек.
- 4 населения США — по подсчетам американского Бюро переписи населения, в стране проживает 333,2 млн человек, это третье по численности жителей государство мира.
- 8 государств Бангладеш — на конец 2022 года в стране насчитывалось 169,8 млн жителей.
- Почти 10 Российских Федераций — в стране, по данным Всероссийское переписи населения, проживает 147,2 млн человек.
- Более 20 Великобританий — в королевстве в конце прошлого года проживало почти 69 млн человек.
- 1 776 529 Ватиканов — это самое маленькое государство мира, в нем насчитывается 801 житель.
- 355 республик Татарстан — в регионе, согласно данным переписи населения, насчитывается чуть более 4 млн жителей.
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