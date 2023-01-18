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ЦБ устанавливает официальные курсы рубля еще к 9 иностранным валютам

14:29, 18.01.2023
ЦБ устанавливает официальные курсы рубля еще к 9 иностранным валютам
Фото: cbr.ru

Банк России начинает устанавливать официальные курсы рубля еще к девяти иностранным валютам, кроме доллара, евро и юаня:

  • дирхам ОАЭ;
  • таиландский бат;
  • вьетнамский донг;
  • сербский динар;
  • новозеландский доллар;
  • грузинский лари;
  • индонезийская рупия;
  • египетский фунт;
  • катарский риал.

Официальные курсы этих иностранных валют по отношению к рублю будут устанавливаться Банком России с 18 января 2023 года, сообщает регулятор.

Фото: pxhere.com

На прошлой неделе Банк России сообщил о возобновлении операций по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках реализации Минфином России механизма бюджетного правила. Регулятор планирует проводить указанные операции равномерно в течение каждого торгового дня месяца. Это должно минимизировать их влияние на динамику курса валют.

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Маргарита Головатенко
ЭкономикаФинансыБанки

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