В Казахстане с 27 января начнут действовать изменения в правилах по пребыванию иностранцев

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Измененные правила въезда и пребывания иностранцев в Казахстане не распространятся на тех лиц, которые приедут в республику до 27 января. Об этом заявил начальник управления внешней миграции МВД Казахстана Аскар Алдонгаров.

— Кто заехал после 27 января, для них будет новое исчисление. Компьютерная программа, которая на границе, будет все это подсчитывать. А кто уже находится здесь, на них это не распространяется… Если сейчас он выехал, 27 января заехал, новый срок будет исчисляться 90 дней. Обратной силы закон не имеет, — сказал он.

Фото: pixabay.com

Также Алдонгаров подчеркнул, что обновление миграционного порядка связано с приведением законодательства Казахстана в соответствие с международными нормами, сообщает «Коммерсантъ».

— Во всех странах 90 дней можно просто находиться, а потом уже должно быть оформление документов: виза и прочее,— добавил он.

Накануне сообщалось, что власти Казахстана изменили правила въезда и пребывания в республике для иностранцев, в том числе и для граждан Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Теперь те, кто приезжает в Казахстан без визы, могут оставаться в республике до 30 дней со дня пересечения границы, суммарно — 90 дней в течение каждого периода в 180 календарных дней.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Антон Гаврилов