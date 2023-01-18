В Волго-Вятском банке Сбербанка подвели итоги ESG-проектов 2022 года
В Волго-Вятском банке Сбербанка рассказали о результатах экологических и социальных проектов, реализованных в 2022 году.
- Более 9 500 га леса посадили волонтеры банка с начала года в регионах Приволжья — это около 2,5 млн деревьев.
- В «День Волги» 4 000 мальков ценных пород рыб было выпущено в Волгу в Казани и Нижнем Новгороде.
- На ежегодной акции «Без рек как без рук» было взято 30 проб волжской воды, в том числе 9 проб в городах Волго-Вятского Сбера: Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Козьмодемьянске (Республика Марий Эл) и в Казани.
- 970 мешков мусора было собрано с берегов рек во время субботников.
- 26 команд банка соревновались в ежегодном экологическом турнире «Чистые игры» в Перми, Ижевске, Казани и Киржаче, во время которого участники собрали и отсортировали более 10 тонн мусора.
- 250 кг пластиковых крышек собрано и направлено на переработку на экологическом сборе.
- Почти полсотни экотроп размещено на картах 2ГИС в рамках проекта «Экотропы» в Нижегородской и Кировской областях, Пермском крае, Чувашской и Удмуртской республиках.
- Более 4 тонн вещей собрано и передано в благотворительные фонды и на переработку в рамках проекта «Второе дыхание вещей».
- Более 200 уроков по финансовой грамотности, более 15 уроков по правовой грамотности и более 25 уроков по экологической грамотности проведено для воспитанников детских домов.
- Более 600 людей старшего возраста посетили лекции по ментальному здоровью в рамках проекта «Деменция.net».
- Уроки по финансовой грамотности проведены для 5 000+ школьников, студентов, пенсионеров.
- «Зеленые забеги» проведены в 8 городах Волго-Вятского банка Сбербанка.
- Оказана помощь более чем десятку приютов для бездомных животных.
Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:
— Мы стремимся улучшить качество жизни жителей регионов Волго-Вятского банка Сбербанка и искренне верим, что преобразования к лучшему начинаются с личного, пусть и небольшого вклада. Именно поэтому самое активное участие в экологических и социальных проектах Сбера принимают наши волонтеры. Они становятся участниками и амбассадорами акций, привлекают к участию своих близких, друзей и клиентов. Проекты становятся массовыми, а результат — масштабным.ЭкономикаБанки
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