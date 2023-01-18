В Татарстане сотрудники Росгвардии за год в ходе оперативных мероприятий задержали 195 человек

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Управлении Росгвардии по Татарстану подвели итоги служебно-боевой деятельности ведомства в 2022 году. Его сотрудники обеспечивали безопасность в проведении более 400 массовых мероприятий, сообщили в пресс-службе ведомства.

В то же время бойцы подразделений специального назначения Росгвардии принимали участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом, в охране общественного порядка, оперативно-профилактических мероприятиях, а также обеспечивали силовую поддержку правоохранительным органам при проведении следственных действий.

— В ходе оперативных мероприятий задержано 195 граждан. Из них 64 — по подозрению в совершении преступления, в том числе 3 за преступления экстремистской и террористической направленности, — подчеркнули в ведомстве.

Фото: rosgvard.tatarstan.ru

Также специалисты-взрывотехники обследовали 470 объектов на наличие опасных предметов. Они обнаружили и обезвредили 14 взрывоопасных предметов.

Кроме того, сотрудники Росгвардии выявили 472 преступлений и пресекли более 3 тысяч административных правонарушений.

Напомним, военнослужащие Росгвардии вместе с полицейскими и муниципальными служащими обеспечивали безопасность в новогодние праздники в Казани. За это время в столице Татарстана зарегистрировали 260 преступлений.

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Айрат Назипов