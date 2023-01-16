Сегодня индексы Мосбиржи и РТС выросли на 1,13—1,39%

Сегодня российский рынок акций, несмотря на снижение цен на нефть и укреплявшийся рубль, активно подрастал. По итогам 16 января, индекс Мосбиржи поднялся на 1,13%, до 2 224,9 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,39%, до 1 024,44 пункта.

А вот курс доллара к концу дня снизился на 0,52% и составил 68,43 рубля, евро упал на 0,18% — 74,02 рубля, юань — на 0,40%, до 10,149 рубля.

Одними из главных лидеров роста на российском фондовом рынке в понедельник оказались акции Санкт-Петербургской фондовой биржи (+26,6%) — эксперты считают, что акции продолжают расти на фоне новостей о разблокировке ценных бумаг российских эмитентов в зарубежных депозитариях. Выросли также расписки ЦИАН (+11,1%) и «Эталон» (+7%).

Лидерами понижения в отсутствие новостей оказались акции банка «Санкт-Петербург» (-0,55%) и «Россетей» (-0,34%), а также «Газпром нефти» (-0,33%) в связи с падением цен на нефть, сообщила ТАСС ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Сегодня мы писали о том, что Татарстан должен разработать и принять инвестиционный генеральный план в продолжение стратегии социально-экономического развития на 10—15 лет вперед. Подробнее читайте в большом интервью главного инвестиционщика Татарстана Талии Минуллиной.

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Илина Хакимова