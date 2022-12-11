В октябре смертность в Татарстане сократилась больше чем в два раза

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане в октябре 2022 года умерли 3 549 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года смертность сократилась в 2,25 раза, подсчитало «Реальное время» на основе данных официальной статистики.

Для сравнения, в октябре 2021-го в республике ушел из жизни 7 991 человек. Это на 4 442 больше, чем в октябре текущего года.

По смертности Татарстан занял второе место в Приволжском федеральном округе. На первой строчке Башкирия, где за октябрь умерли 3 676 жителей.

Всего в Приволжском федеральном округе за октябрь скончались 30 266 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года смертность сократилась на 51,4%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Наименьшее число смертей среди регионов ПФО зарегистрировано в Марий Эл. За октябрь там умерли 670 человек, что 38,8% меньше аналогичного месяца прошлого года.

Напомним, в сентябре 2022 года в Татарстане умер 3 721 человек. Это на 36,5% меньше, чем за первый месяц осени прошлого года.



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Татьяна Демина