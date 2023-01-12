В одной из школ Татарстана установили БиоСКУД с термоконтролем и интеллектуальное видеонаблюдение

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В одной из школ Татарстана в рамках решения задачи по созданию безопасной среды установили БиоСКУД с термоконтролем и интеллектуальное видеонаблюдение. Об этом сообщили в Волго-Вятском банке Сбербанка.

В первом случае речь идет о бинокулярной камере с поддержкой функции обнаружения живого тела, алгоритмом глубокого обучения и технологией анализа инфракрасных изображений. Что касается видеонаблюдения, то система может распознавать лица, проводить видеоаналитическую обработку видеопотока и т. д.

Также в Удмуртии внедрили проект дистанционного мониторинга пациентов с хроническими заболеваниями. Он позволит врачам удаленно наблюдать за здоровьем пациентов и оказывать своевременную помощь при отклоняющихся от нормы показателях.

— Мы выстраиваем работу с региональными властями, начиная с выявления проблем и потребностей. Когда мы понимаем это, то начинаем диалог о том, как мы можем помочь, используя все наши возможности и инструменты. Это касается как оптимизации затрат, повышения эффективности работы, улучшения качества сервиса, так и развития команды. Таким образом, в каждом реализуемом нами проекте мы учитываем цели и задачи, которые стоят перед главами субъектов и командой регионального правительства, — отметил Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка.

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