В Татарстане продажи iPhone снизились на треть

На треть снизились продажи iPhone в Татарстане в 2022 году относительно 2021 года. Об этом сообщает «РБК Татарстан».

В первом полугодии прошедшего года продажи iPhone сократились на 40%. Однако после стабилизации поставок по параллельному импорту вновь возросли — уже на 26%.

— Люди переключаются с более дорогих смартфонов на гаджеты средней ценовой категории, чаще китайских брендов. Сейчас у таких брендов порядка 80% рынка, хотя раньше в России они занимали долю в пределах 50%, — отмечает источник издания.

Фото: pixabay.com

Несмотря на падение продаж, бренд продолжает занимать одно из лидирующих мест на республиканском рынке гаджетов — в денежном эквиваленте его доля составляет 34%. В штучных продажах iPhone уступил свое 3-е место, спустившись всего на одну позицию.

Что касается всей России, по стране продажи смартфонов от Apple также сократились на 48% в 2022 году по сравнению с прошлым годом. С января по ноябрь продали 2,2 млн iPhone, тогда как в 2021 году россияне купили 4,2 млн смартфонов.

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Елизавета Пуншева