В России спрос на iPhone сократился вдвое за год

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В России продажи смартфонов от Apple сократились на 48% в 2022 году по сравнению с прошлым годом. С января по ноябрь продали 2,2 млн iPhone, тогда как в 2021 году россияне купили 4,2 млн смартфонов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на аналитиков «Марвел-дистрибуции».

Значительное падение продаж смартфонов Apple подтвердили представители МТС, «МегаФона» и «Ситилинка».

В магазинах МТС продали на 45% меньше iPhone, чем в 2021 году. В салонах «МегаФона» продажи iPhone снизились на 22%, а в «Ситилинке» — на 19%. На Wildberries в прошлом году iPhone перестали входить в пятерку лидеров продаж.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в конце декабря стало известно, что Apple не позволила адаптировать свои смартфоны под российскую сотовую связь.

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Айрат Назипов