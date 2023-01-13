Исследование: 21% казанцев собираются отметить старый Новый год

21% казанцев планируют отмечать старый Новый год. Этот показатель на 2% больше того, что был зафиксирован в 2022 году. Об этом говорится в результатах исследования сервиса SuperJob.

Аналитики выяснили, что в планах казанцев нет того, чтобы собирать обильное застолье. Напротив, жители столицы Татарстана собираются в честь празднования старого Нового года устроить скромное чаепитие.

Также исследование показало, что еще 10% намерены отпраздновать эту дату на работе, однако опять же большинство ограничатся чаем или кофе со сладостями.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Помимо этого, выяснилось, что 33% респондентов хотели бы, чтобы старый Новый год признали государственным праздником и выходным днем. 52% опрошенных, напротив, выступили против этой идеи. Сторонники такой позиции заявили, что праздников в календаре и так достаточно.

Аналитики также узнали, что в основном от дополнительного выходного не отказались бы граждане до 34 лет. Помимо этого, исследование показало, что горожане, чья зарплата составляет менее 50 тысяч рублей, выступают за дополнительный выходной чаще, чем граждане, чье жалование находится на отметке в 80 тысяч рублей. Последние в 2023 году собираются праздновать Новый год по старому стилю.

В этом году старый Новый год отмечается в субботу, 14 января.



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Антон Гаврилов