В Совфеде разработали законопроект об обязательном уровне локализации для комплектующих такси

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Глава комитета Совета Федерации России по экономической политике Андрей Кутепов создал законопроект, который дает правительству страны право вводить обязательный уровень локализации для комплектующих такси. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно пояснительной записке, изменения будут внесены в закон, предоставляющий право устанавливать требования к локализации транспортных средств, используемых в качестве легковых такси, измеряемому в баллах, так же, как и норма о допуске машин к участию в госзакупках.

По словам Кутепова, данное изменение обеспечит дополнительное стимулирование спроса на отечественные высоколокализованные автомобили со стороны отрасли. Так, согласно данным аналитического центра при правительстве, в 2021 году в России насчитывалось более 400 тысяч автомобилей такси. Как отметил сенатор, спрос на новые автомобили останется стабильным, так как машины в таксопарках необходимо обновлять каждые три года.

— Дополнительным эффектом от предлагаемой меры станет стимулирование зарубежных автопроизводителей к максимальной локализации производства в России, что позволит рассчитывать на приток дополнительных инвестиций в отрасль и рост налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы РФ, — добавил Кутепов.

Фото: council.gov.ru

Напомним, в перечень приоритетных компонентов для локализации в автопроме России попали двигатель внутреннего сгорания и его комплектующие, автоматическая коробка передач, системы ABS и ESP, подушки безопасности и ремни безопасности. Это следует из проекта стратегии развития автомобильной промышленности до 2035 года.

Ожидается, что объем инвестиций в производство автокомпонентов к 2035 году составит 190 млрд рублей. В 2022 году этот показатель составит 24 млрд рублей, в 2025-м— 125 млрд рублей, в 2030 году — 162 млрд рублей.

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Максим Кокунин