В Минпромторге назвали перечень приоритетных компонентов для локализации в автопроме

В перечень приоритетных компонентов для локализации в автопроме России попали двигатель внутреннего сгорания и его комплектующие, автоматическая коробка передач, системы ABS и ESP, подушки безопасности и ремни безопасности. Это следует из проекта стратегии развития автомобильной промышленности РФ до 2035 года.

Ожидается, что объем инвестиций в производство автокомпонентов к 2035 году составит 190 млрд рублей. В 2022 году этот показатель составит 24 млрд рублей, в 2025-м— 125 млрд рублей, в 2030 году — 162 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также в перечень приоритетных компонентов попали топливная аппаратура, электродвигатель и сопутствующая электроника, ключевые элементы подвески, кузова, чипы. Кроме того, в России планируется локализовать материалы для создания авто (от специальных сплавов и стали до полимерных материалов для топливного бака, до тканей и материалов для сидений и обивки руля), лакокрасочные материалы, пишет ТАСС.

В конце июня замначальника ГУОБДД МВД РФ Владимир Кузин сообщил, что в России наблюдается рост автотуризма из-за нехватки иностранных запчастей и проблем с техобслуживанием машин.

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Татьяна Леухина