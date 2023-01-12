В Татарстане двум браконьерам может грозить уголовное дело за охоту на кабана

В Татарстане двум браконьерам может грозить уголовное дело за охоту на кабана. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета республики по биоресурсам.

Уточняется, что сотрудники ведомства задержали двух граждан на территории Мешинского природного заказника. В настоящее время сотрудники ОМВД России по Тюлячинскому району решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 258 часть 1 Уголовного кодекса РФ «Незаконная охота».

Фото: ojm.tatarstan.ru

В октябре сотрудники Госкомитета по биоресурсам выявили факт браконьерства в Верхнеуслонском районе республики. Так, в ходе совместного рейда сотрудников ведомства и производственных инспекторов был остановлен легковой автомобиль, за рулем которого находился житель села Пестрецы. На заднем сиденье автомобиля обнаружили охотничье ружье, а в багажнике — девять незаконно добытых зайцев.

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Максим Кокунин