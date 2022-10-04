В Верхнеуслонском районе Татарстана поймали браконьера, незаконно добывавшего зайцев
Сотрудники Госкомитета Татарстана по биоресурсам выявили факт браконьерства в Верхнеуслонском районе республики.
В ходе совместного рейда сотрудников Госкомитета РТ по биоресурсам и производственных инспекторов был остановлен легковой автомобиль, за рулем которого находился житель села Пестрецы. На заднем сиденье автомобиля обнаружили охотничье ружье, а в багажнике — девять незаконно добытых зайцев.
Сейчас проводятся следственные мероприятия. Охотничье ружье изъяли, а автомобиль направили на штрафстоянку.
В августе сотрудники Госкомитета по биоресурсам задержали браконьеров в охотничьем угодье Рыбно-Слободского района Татарстана. У них отсутствовали разрешения на добычу охотничьих ресурсов.
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