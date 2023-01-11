Здание Казанского художественного училища могут включить в программу реновации учреждений культуры

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил расположенные в центре Казани объекты культурного наследия, которые находятся на реставрации. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Всего Минниханову показали три объекта. Первым стал Дом Дротоевского (1837 года) на улице К. Маркса, 56/11. В настоящее время в здании расположен Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

Вторым объектом стал памятник культурного наследия федерального значения — Дом Чукашева 1908 года постройки на улице Горького, 19б. Фасад здания и интерьеры первого этажа реставрировали в 2014—2015 годах, под административные помещения. Позднее в здании прошли строительно-монтажные и прочие реставрационные работы, проведено благоустройство прилегающей территории.

Фото: tatarstan.ru

Последним глава республики осмотрел здание художественного училища 1900—1904 годов на улице К. Маркса, 70. Там уже провели реставрацию в рамках первого этапа. Был укреплен фундамент, заменены перекрытия, проведен ремонт кровли, а также укреплены стены, находящиеся в аварийном состоянии. Заменены инженерные коммуникации. Полностью отреставрировано южное крыло здания. По мнению специалистов, здание нуждается в завершении капитального ремонта.

Как добавили в пресс-службе, в адрес Министерства культуры России была направлена заявка на включение здания Казанского художественного училища в программу реновации региональных и муниципальных учреждений культуры.

Напомним, «Реальное время» подробно описывало историю старых домов, расположенных в центре Казани. Ознакомиться с изнанкой города можно в нашем материале.



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Айрат Назипов