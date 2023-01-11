Wink и more.tv представили тизер сериала «Фишер» с Иваном Янковским и Сашей Бортич

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Ростелеком»

Видеосервисы Wink (18+) и more.tv (18+) представили первые тизерные ролик и постер восьмисерийного проекта «Фишер» (18+) о самом жутком московском серийном убийце. Главные роли в детективном триллере, основанном на реальных событиях, исполнили Иван Янковский, Саша Бортич и Александр Яценко. Сериал пополнит линейки Wink Originals и more originals. Проект создан компанией Art Pictures Vision совместно со «Студией 812» по заказу «НМГ Студии».

Премьера сериала «Фишер» состоится в феврале 2023 года эксклюзивно в онлайн-кинотеатрах Wink и more.tv .

1986 год. В районе правительственных дач на Рублевском шоссе одного за другим убивают подростков. Интеллигентный следователь Валерий Козырев (Александр Яценко), его дерзкий напарник из Ростова Евгений Боков (Иван Янковский) и совсем молодая сотрудница местного ОВД Наталья Добровольская (Саша Бортич) начинают расследование, даже не подозревая, как сильно оно изменит судьбу каждого из них. Единственный свидетель, способный опознать маньяка, — школьник Игорь, родители которого совсем не в восторге от контактов сына с милицией.

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Авторы сериала в течение года общались с реальными следователями по делу Фишера (именно так прозвали серийного убийцу Сергея Головкина). Они получили доступ к томам уголовного дела, к фото- и видеоматериалам допросов, на основе которых и был написан сценарий сериала.

«Запуская этот проект, мы задавались вопросом о природе зла, которое порой прячется на самом видном месте. Мы пытались понять, почему человек ведет себя так, а не иначе, и как создается мифология преступника, которому само общество придумывает кличку и устрашающий образ», — рассказывает генеральный продюсер сериала «Фишер» Федор Бондарчук.

