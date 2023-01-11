Эксперт по кибербезопасности об оформлении полиса ОМС на «Госуслугах»: «Всегда заключается некая опасность»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Любое обновление в сфере технологий влечет за собой риск кражи информации. Специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин оценил новую функцию оформления электронного полиса ОМС на «Госуслугах», передает Daily Moscow.

— Просто главное, что в любом удобстве существует та грань безопасности, которая может быть преодолена. То есть когда вам делают какое-то удобство, всегда заключается некая опасность, — отметил он.

Делать оформление электронного полиса ОМС каждый человек должен на свое усмотрение, предостерег эксперт, так как гарантий безопасности в этом вопросе нет.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, на портале госуслуг появилась возможность оформления электронного полиса обязательного медицинского страхования (ОМС). С появлением этой функции отпадает необходимость в ношении с собой пластикового или бумажного варианта.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева