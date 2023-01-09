Электронный полис ОМС можно оформить на «Госуслугах»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На портале госуслуг появилась возможность оформления электронного полиса обязательного медицинского страхования (ОМС), сообщает Минцифры.



С появлением этой функции отпадает необходимость в ношении с собой пластикового или бумажного варианта. При необходимости можно показать электронный документ на экране телефона, а при онлайн-записи к врачу или прикреплении к поликлинике данные о полисе будут подтягиваться автоматически из личного кабинета.

Чтобы получить полис, необходима лишь подтвержденная учетная запись на «Госуслугах». После подачи заявки документ будет готов в течение одного рабочего дня. Оформить цифровой полис можно и детям, для этого потребуются только данные свидетельства о рождении.

Если у гражданина есть номер полиса в личном кабинете, документ загрузится автоматически.

Фото: realnoevremya.ru

Президент России подписал закон об оформлении электронного полиса обязательного медицинского страхования на «Госуслугах» в декабре 2021 года. Предполагалось, что с 2022 года список сервисов на портале «Госуслуг» заметно расширится.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко