На содержание казанского парка «Континент» и двух бульваров направят почти 6,4 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани на содержание парка «Континент», бульвара «Белые цветы» и бульвара по улице Юлиуса Фучика направят почти 6,4 миллиона рублей. Такую сумму выделят из бюджета города.

Работы по содержанию общественных пространств включают в себя уход за деревьями, в том числе санитарную обрезку их кроны, которую рекомендуется проводить ежегодно в течение всего вегетационного периода. «Однако одновременное удаление большого количества крупных ветвей нецелесообразно, поэтому их лучше удалять постепенно, по 1-2 ветви в год», — объясняется в документации.

Также от исполнителя требуется выполнять техническое содержание и ремонт оборудования детских и спортивных площадок, ухаживать за газоном, собирать мусор и подметать территорию парка и бульваров.

Бульвар «Белые цветы». Фото: realnoevremya.ru

Поиском субподрядчика на данный момент занимается казанское МУП «Горводзеленхоз» — подрядчик по контракту на услугу по содержанию парков, скверов и садов Казани. Работы предстоит выполнять до 31 декабря 2022 года, следует из документации на портале госзакупок.



Напомним, в общей сложности в этом году на содержание садов, парков и скверов, городского леса «Лебяжье» и памятников Казани направят более 361 миллиона рублей. Средства выделены из городского бюджета.



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Татьяна Демина