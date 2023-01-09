Порядка 30 инвестиционных проектов из Казани вошли в число приоритетных в Татарстане на 2023 год

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Порядка 30 инвестиционных проектов, которые планируют реализовать в Казани, вошли в число приоритетных в Татарстане на 2023 год. Их перечень утвержден постановлением, подписанным премьер-министром республики Алексеем Песошиным.



В числе инвестпроектов в сфере производства пищевой продукции — модернизация и расширение производства на Казанском молочном комбинате. В химической отрасли представлены проекты расширения инфраструктуры и производства ООО «Данафлекс-Нано» и АО «Нэфис Косметикс».

В сфере производства транспортных средств и оборудования будут реализованы проекты на Казанском вертолетном заводе, включая строительство корпусов сборочного и механообрабатывающего производства, оснащение корпуса динамических испытаний, реконструкцию аэродромной базы, модернизацию вертолета «Ансат» и др.

В перечень приоритетных инвестпроектов вошли канатная дорога «Аэромост» и комплексный проект «Волжская Булгария», а еще проект АО «Татэнерго» по строительству магистральных тепловодов №11 и №5 от КТЭЦ-1 до котельной «Горки».

В отрасли производства резиновых и пластмассовых изделий представили проекты по производству железобетонных изделий для дорожного строительства, в том числе тротуарной плитки премиум-класса от ООО «Коген Казань». Среди инвестиционных проектов ЗАО «Научно-инженерный центр «Инкомсистем» — строительство завода по производству поточных газоанализаторов площадью свыше 9,9 тыс. кв. м и разработка импортозамещающего программного обеспечения.

Отдельной категорией указаны инвестпроекты, одобренные к реализации с предоставлением государственной поддержки в виде налоговых льгот. В их числе вторая очередь отеля Kazan Palace by Tasigo.

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Маргарита Головатенко