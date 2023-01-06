За сутки в Казани задержали 10 нетрезвых водителей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За минувшие сутки в Казани произошло 127 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий пострадали 2 человека, сообщили в Госавтоинспекции Казани.

По информации ГИБДД, за 5 января было задержано 10 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Еще у двоих водителей не было водительского удостоверения.

Всего в отдел полиции по подозрению в совершении преступлений доставлены пять человек.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, накануне в Казани произошло 130 ДТП, в результате чего пострадал один человек. Также сотрудники ДПС задержали 10 водителей в состоянии алкогольного опьянения.

По данным мэрии Казани, за 2022 по вине пьяных водителей в городе погибли три человека, еще 53 — получили травмы различной степени тяжести.

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Айрат Назипов