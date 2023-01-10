Рынку цифровых подарочных карт предрекают рост в 3,7 раза к 2030 году

К 2030 году мировой рынок цифровых подарочных карт и сертификатов вырастет более чем в 3,7 раза, достигнув оборота в $1 120 миллиардов. Такие прогнозы в интервью с DailyMoscow дал генеральный директор компании Vpodarok Илья Ефимов.

По информации издания, сегмент в 2020 году возрос на 43%. Это дало толчок к развитию мирового рынка.

— Электронные сертификаты помогли решить задачи сразу по нескольким направлениям: мотивационные программы, подарки сотрудникам и даже оплата питания в период самоизоляции, — объяснил тенденцию Ефимов.

Около $5,6 миллиарда составляла российская доля на рынке e-gift в 2019 году. Тогда специалисты предрекали позитивную динамику с показателем 8,5% в год.

Напомним, в мае посетители торговых центров столкнулись с проблемами с возвратом средств за сертификаты в магазинах, прекративших работу в России: Zara, Bershka, Oysho, Mothercare и Levi`s.



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Елизавета Пуншева