Фонд «Сколково» и Технопарк «Идея» подписали соглашение о сотрудничестве

27 декабря подписано соглашение о сотрудничестве между Фондом «Сколково» и Технопарком «Идея» в Казани. Документ позволит определить направления взаимодействия и вынести на рассмотрение кандидатуру «Идеи» в качестве третьей площадки регионального оператора «Сколково» в Республике Татарстан.

Региональным оператором «Сколково» в Татарстане является Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» с двумя площадками в Казани и Набережных Челнах. Планируется, что Технопарк «Идея» выступит третьей. Она будет курировать работу с технологическими проектами по направлениям «Промтех» и «Энерготех».

Инициатива о сооператорстве «ИТ-парка» и «Идеи» была озвучена на заседании Рабочей группы по научно-технологическому развитию при Совете при Президенте Республики Татарстан по образованию и науке. Руководитель Аппарата Президента Республики Асгат Сафаров поручил определить роль Технопарка во взаимодействии Республики с Фондом «Сколково».

Диас Сафин, генеральный директор Технопарка «Идея»: «Наработанный годами опыт участия “Идеи” в поддержке инновационного предпринимательства и курировании грантовых программ является устойчивой платформой для реализации Соглашения с Фондом “Сколково” в части оказания содействия для технологических компаний в получении статусов резидента “Сколково”; содействии для резидентов Технопарка “Идея” в подключении к платформе R&D-маркета для поиска заказчиков на НИОКР, прототипирования, испытания; формировании перечня совместных корпоративных акселерационных программ для дальнейших активностей по привлечению клиентов и совместной реализации программ корпоративной акселерации, и т.д.»

В ходе визита Юрий Сапрыкин ознакомился с потенциалом Технопарка и его ключевых резидентов, а также распределенным центром реверсивного инжиниринга, который является связующим звеном в цепочке «наука — технологическое предпринимательство».

Юрий Сапрыкин, Вице-президент по региональному и международному развитию Фонда «Сколково» отметил, что: «Республика Татарстан один из ведущих субъектов Российской Федерации, где представлены передовые объекты инновационной инфраструктуры. Надеемся, что появление еще одной площадки регионального оператора в лице Технопарка «Идея» позволит повысить роль технологического предпринимательства в регионе, а также привлечь в экосистему как новых участников проекта, так и индустриальных партнеров».

Церемония подписания Соглашения состоялась в присутствии заместителя министра промышленности и торговли Республики Татарстан Родиона Карпова, Председателя Ассоциации содействия цифровому развитию, директора государственного бюджетного учреждения «Безопасность дорожного движения» Рифката Минниханова, Председателя Совета директоров Технопарка «Идея», директора НКО «Инвестиционно-венчурный фонд РТ» Айнура Айдельдинова, а также директора Технопарка в сфере высоких технологий «ИТ-парк», регионального оператора «Сколково» в Республике Татарстан, Руслана Власова.

Рифкат Минниханов, председатель Ассоциации содействия цифровому развитию, директор ГБУ «Безопасность дорожного движения»:

«Объединение усилий ВУЗов, предприятий через Центр реверсивного инжиниринга на базе технопарка «Идея» — существенный инструмент в развитии технологического предпринимательства в Республике Татарстан совместно с профильными республиканскими министерствами. Вхождение технопарка в партнерство с Фондом Сколково значительно усилит нашу совместную деятельность».