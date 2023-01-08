Премьер Японии заявил об «ужасной ситуации» в Европе

Конфликт на Украине привел к «ужасной ситуации» в Европе, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида. До сих пор благосостояние европейцев строилось на дешевых и стабильных поставках газа из России, отметил он в эфире телеканала NHK.

«Европа десятилетиями думала о жизни и производстве, исходя из стабильных и дешевых поставок энергоресурсов из России. Однако конфликт на Украине коренным образом изменил картину будущего Европы, ситуация стала ужасной», — сообщил Кисида.

По словам премьера, Япония сильно зависит от поставок с Ближнего Востока и поэтому оказалась в схожей ситуации с Европой.



«Японии, которая в силу своих географических особенностей зависит от импорта энергоресурсов, необходимо использовать все имеющиеся возможности, в том числе возобновляемую и атомную энергетику», — заключил премьер.

Мария Иванова