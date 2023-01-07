В соборе Казанской иконы Божией Матери прошло рождественское богослужение — видео

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В Казани в ночь с 6 на 7 января прошло рождественское богослужение. Второй год подряд его проводили в воссозданном соборе Казанской иконы Божией Матери, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Службу возглавлял главный митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

— Я хотел бы пожелать всем вообще не унывать и находить повод и надежду на милость Всевышнего, на милость Божью. От нас очень многое зависит, чтобы эта жизнь действительно была в радость, подарком. Часто мы делаем ее такой, какой нам самим не нравится. Меньше злобы, меньше ненависти, меньше ропота, больше желания что-то сделать для ближнего, — пожелал он.

В это же время для православных завершился строгий 40-дневный пост. Впереди — святки, которые продлятся до крещения.

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Елизавета Пуншева