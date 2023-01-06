Новости общества

21:00 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

США ввели санкции против иранцев, якобы связанных с поставками беспилотников в Россию

19:34, 06.01.2023
США ввели санкции против иранцев, якобы связанных с поставками беспилотников в Россию
Фото: pixabay.com

США ввели санкции в отношении шести иранцев, якобы связанных с поставками беспилотников в Россию. Информация опубликована на сайте министерства финансов США.

Рестрикции были введены в отношении шести представителей руководства и членов совета директоров Qods Aviation Industries. Эта компания разрабатывает и производит беспилотники.

Также власти США ввели санкции в отношении директора иранской Организации аэрокосмической промышленности.

Фото: pixnio.com

Месяц назад в США заявили о намерении сорвать «поставки» иранского оружия в Россию. Страны Запада утверждают, что Иран поставляет беспилотники в Россию для проведения СВО на Украине. При этом Москва и Тегеран данный факт отрицают.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также