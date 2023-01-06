США ввели санкции против иранцев, якобы связанных с поставками беспилотников в Россию
США ввели санкции в отношении шести иранцев, якобы связанных с поставками беспилотников в Россию. Информация опубликована на сайте министерства финансов США.
Рестрикции были введены в отношении шести представителей руководства и членов совета директоров Qods Aviation Industries. Эта компания разрабатывает и производит беспилотники.
Также власти США ввели санкции в отношении директора иранской Организации аэрокосмической промышленности.
Месяц назад в США заявили о намерении сорвать «поставки» иранского оружия в Россию. Страны Запада утверждают, что Иран поставляет беспилотники в Россию для проведения СВО на Украине. При этом Москва и Тегеран данный факт отрицают.
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