УНИКС обыграл «Астану» в матче Единой лиги ВТБ

Фото: БК УНИКС

Казанский УНИКС обыграл «Астану» в матче Единой лиги ВТБ, встреча завершилась со счетом 41:79 (11:21, 8:12, 9:24, 13:22).

Самым результативным игроком в составе УНИКСа стал американский форвард Джален Рейнольдс, на счету которого 16 очков и девять подборов.

У хозяев лучшую результативность продемонстрировал центровой Дмитрий Гаврилов. В его активе 11 очков, четыре подбора и одна голевая передача.

Фото: БК «Уникс»

В следующем туре регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ УНИКС встретится с МБА в Казани 4 января.

18 декабря БК УНИКС обыграл «Пари НН», матч завершился со счетом 86:71.

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Маргарита Головатенко