За 2022 год в Казани по вине пьяных водителей погибли три человека

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани за 2022 год произошло 40 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

В результате аварий погибли три человека, еще 53 получили травмы различной степени тяжести.

Отметим, что случаи управления автомобилем пьяными водителями были зарегистрированы как за последние сутки 2022 года — тогда задержали 12 водителей в состоянии алкогольного опьянения, так и за первый день нового года — ГИБДД выявила за рулем 19 человек в нетрезвом состоянии.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Заместитель начальника Госавтоинспекции УМВД России по Казани Нияз Яруллин рассказал, что за последние четыре года количество ДТП в период новогодних праздников приобрело тенденцию к снижению.

По его словам, Госавтоинспекцией столицы Татарстана был проведен анализ аварийности в период с 25 декабря по 25 января 2019, 2020, 2021 и 2022 годов. Согласно ему, в промежуток с декабря 2021-го по январь 2022-го число погибших возросло в 2,5 раза по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет. В среднем за указанные периоды наибольшее количество ДТП произошло по причине столкновений (45%) и наездов на пешеходов (37%).

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова