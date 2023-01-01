В Казани за 31 декабря произошло 159 ДТП

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани в субботу, 31 декабря, зарегистрировали 159 аварий. В двух из них пострадали люди, сообщили в отделе ГИБДД по городу.

За сутки в столице Татарстана задержали 12 водителей в состоянии алкогольного опьянения, а также 8 автомобилистов без водительских прав. В отдел полиции по подозрению в совершении преступлений доставили четырех человек.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За 30 декабря в Казани произошло 202 ДТП. Задержали 16 пьяных водителей и 4 автомобилистов, не имеющих права управления транспортом.



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Татьяна Демина